Angestimmt per Choke

Wenn Christoph Martin Neumann an seine Dienstwagen in der DDR zurückdenkt, fallen ihm viele Anekdoten ein. Zum Beispiel, dass sein Trabant in einem kalten, schneereichen Winter nicht anspringen wollte, als er zu einem Pfarrkonvent musste. „Ich habe ihn die Dorfstraße runterrollen lassen, aber es ist nichts passiert. Dann hat mir ein Transporterfahrer seine Hilfe angeboten. Wir sind die Straße hoch- und heruntergefahren, bis ich gemerkt habe, dass ich den Benzinhahn nicht geöffnet hatte“, sagt der Pfarrer im Ruhestand und lacht. Das Missgeschick habe er dem Fahrer nicht verraten, sich aber höflich für seine Hilfe bedankt.

Heute, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands, steht der Trabant sinnbildlich für die DDR, das Leben in einer Planwirtschaft und einem Provisorium.

