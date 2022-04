Bad Blankenburg (red) - Im integrativen Kindergarten „Am Eichwald“ in Bad Blankenburg wurde es tierisch. Eine ganze Woche beschäftigen sich die Kinder mit dem Lebensraum, der Lebensweise und dem Verhalten der Alpakas und Lamas.

So entstanden Kreativarbeiten zu den Tieren aus verschiedensten Materialien. Der Kindergarten war geschmückt zum Beispiel mit Alpakas aus Alpakawolle. Höhepunkt war der Besuch von vier Alpakas und zwei Lamas vom Roten Berg aus Kamsdorf. Die Kinder konnten an zwei Tagen die Tiere hautnah im eigenen Kindergarten erleben, sie füttern, streicheln und an der Leine führen. „Die neugierigen und ruhigen Tiere sorgten für helle Begeisterung bei den Kindern. Es störte niemanden zwei Stunden bei kaltem Wetter an der frischen Luft zu verbringen. So macht die Zeit in der Natur Spaß", so die Leiterin Jacqueline Wenzel.

„Für unsere Kinder ist es eine ganz besondere Woche“ berichtet die Leiterin weiter. „In unserem Kindergarten verbringen 61 Kinder mit unterschiedlichster Nationalität, unterschiedlichem Entwicklungsstand und Gesundheitszustand den Tag miteinander. Die Coronapandemie und der damit einhergehende Verzicht auf vielfältigste kindgerechte Angebote hinterließ, nach unserer pädagogischen Einschätzung, Spuren bei vielen Kindern und ihrem sozial emotionalen Verhalten. Der Umgang miteinander ist im Moment nicht immer leicht, die Reizschwelle mitunter gering. Das hat uns als Team dazu veranlasst nach einem geeigneten Höhepunkt im Jahreskalender des Kindergartens zu suchen, der den Kindern Freude bereitet und etwas ganz Besonderes darstellt.“ „Die Tiere haben eine beruhigende Wirkung auf die Kinder gehabt. Selbst unsere Kinder mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen waren nach dem Besuch der Alpakas ganz entspannt. Für uns ein Grund ein derartiges Projekt nochmal durchzuführen.“