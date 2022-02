"Üben – sieben Wochen ohne Stillstand" Es ist der Sonntag vor der Fastenzeit, Estomihi heißt er im Kirchenjahr.

Von André Poppowitsch

Die Worte „Sei mir ein starker Fels und eine feste Burg, dass du mir helfest“ (Psalm 31, Vers 3) geben dem Sonntag seinen Namen. Es ist ein Sonntag mit zwei Themen:

Wo Karneval unter den Bedingungen der Pandemie gefeiert wird, steht Ausgelassenheit im Mittelpunkt. In „Narrengottesdiensten“ legen Predigten in Form von Büttenreden den Finger durchaus humorvoll in kirchliche und gesellschaftliche Wunden.

Der Sonntag nimmt auch den Weg Jesu nach Jerusalem in den Blick. Jesus und seine Jünger machen sich auf den Weg, damit das vollbracht wird, was von den Propheten geschrieben ist.