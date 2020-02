In ihrer Heimat gilt die Autorin als «Nestbeschmutzerin», seit sie statt über den Holocaust über das Leben von Palästinensern schrieb.

Von Michaela Hütig

Lizzie Doron ist gerade mit ihrem neuen Buch fertig geworden. Ob es jemals in ihrem Heimatland erscheinen wird, weiß sie nicht. Dabei war Doron in Israel bis vor wenigen Jahren eine Berühmtheit und Vorzeige-Autorin. Ihre ersten Bücher über die Traumata von Holocaust-Überlebenden wurden zu Bestsellern und zum Teil Pflichtlektüre in Schulen. Doch dann wechselte die Schriftstellerin das Thema: Sie fing an, über den israelisch-palästinensischen Konflikt und die Freundschaft mit einem Palästinenser zu schreiben. Das veränderte alles.