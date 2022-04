Menschen der Woche

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Rolle der Religionsgemeinschaften bei der Bekämpfung der Corona-pandemie gewürdigt. Die Kirchen hätten über Monate freiwillig auf Gottesdienste, Treffen und Feste in den Gemeinden verzichtet, sagte der CDU-Politiker. Zudem hätten die Gemeinden durch Impfaktionen und Aufklärungsarbeit den Schutz der Gläubigen unterstützt.

Die ehemalige „Miss Germany“ Lena Bröder besitzt die Lehr-erlaubnis „Missio canonica“ für den katholischen Religionsunterricht. Die 32-Jährige ist sechs Jahre nach ihrer Kür zur „Miss Germany“ wieder in den Schuldienst zurückgekehrt. In einem Gastkommentar im Magazin „Kirche und Leben“ sprach sich Bröder für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht als Zukunftsmodell in Schulen aus. Allerdings, schrieb sie, könne sie das Fach aktuell nicht unterrichten, da sie in einer Region tätig sei, „wo nur sehr wenige Menschen katholisch getauft sind“. Das bedauere sie, da gerade in Krisenzeiten Religionslehrer wertvolle Ansprechpartner seien, „um über Geschehnisse in der Welt zu sprechen“.

Für Sänger Alexander Klaws ist der Glaube ein „Motor“. Der 38-Jährige schlüpft im RTL-Event „Die Passion“, das am 13. April ausgestrahlt wird, in die Rolle des Jesus. Was ihn fasziniere sei, dass jeder Jesus kenne und eine Meinung zu ihm habe. Zur Vorbereitung auf die Rolle habe er auch in der Bibel gelesen, so Klaws. „Ich will den Jesus nicht einfach nur spielen, auf der Bühne will ich wirklich Jesus sein“, bekannte der Darsteller. Klaws spielte bereits einmal die Rolle des Jesus, aber im Musical „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber.

Influencerin Millane Friesen teilt nicht nur Mode-Trends, sondern auch ihren christlichen Glauben. „Jesus kann Wunder tun. Ich glaube, dass Menschen geheilt werden können“, sagte der Social-Media-Star in der NDR-Sendung „deep und deutlich“. Friesen, die regelmäßig in Jugendgottesdiensten predigt, hat auf "TikTok" fünf Millionen Fans. Hier beantworte sie auch immer wieder Fragen zum Glauben. Junge Menschen wolle sie damit motivieren, über Themen wie Vertrauen und seelische Heilung nachzudenken.