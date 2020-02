Frankfurt a. M./Mogadischu (epd) – Die somalische Regierung hat wegen der Heuschreckenplage den Notstand ausgerufen. Die Schwärme der Wüstenheuschrecken seien außergewöhnlich groß, zerstörten große Teile der Ernte und viel Viehfutter, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Dadurch sei die Nahrungsversorgung für Menschen und Tiere in dem Land am Horn von Afrika in Gefahr.

«Wenn wir nicht handeln, riskieren wir eine schwere Ernährungskrise», erklärte der Landwirtschaftsminister. Teil der Notmaßnahmen seien eine stärkere Überwachung der Schwärme und die Unterstützung der Bauern bei der Ernte, die traditionell im April beginnt.