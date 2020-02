Frankfurt a. M./Harare (epd) – Der simbabwische Milliardär Strive Masiyiwa zahlt Tausenden Ärzten in seinem Heimatland ein höheres Gehalt. 2 000 Ärzte sollen eine Zahlung von mehreren Hundert Dollar und eine Erstattung der Reisekosten aus einem Fonds des Milliardärs,der in Großbritannien lebt, bekommen. Mit der Gehaltsaufstockung endet ein monatelanger Ärztestreik, der das Gesundheitssystem in dem Land im südlichen Afrika seit rund vier Monaten schwer belastet hat.

Der Monatslohn eines Arztes liege bei weniger als 100 Euro. Masiyiwa zahlt den Ärzten im kommenden halben Jahr 300 US-Dollar (271 Euro) pro Monat. Was danach geschehen wird, ist noch unklar.