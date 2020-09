Bensheim/Kampala (idea) – In Kampala, der Hauptstadt des ostafrikanischen Landes Uganda, hat die Christoffel-Blindenmission (CMB) ihre 15-millionste Operation gegen Grauen Star finanziell gefördert. Bei der Erkrankung ist die Augenlinse eingetrübt, in einer Operation wird sie durch eine künstliche Linse ersetzt. Die Jubiläumsoperation wurde an einem dreijährigen Mädchen aus dem Landesinneren vollzogen, das an beiden Augen zu erblinden drohte. Seit 53 Jahren ermöglichen Spender die Operationen. Eine kostet bei Erwachsenen im Schnitt 30 Euro, bei Kindern – aufgrund der Vollnarkose – 125 Euro.

Nach Angaben der CBM gibt es weltweit 2,2 Milliarden Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Davon seien 36 Millionen blind und 217 Millionen stark sehbehindert.