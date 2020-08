Essen (epd) – Das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat fordert mehr Anstrengungen zum Schutz von Ureinwohnern. «Indigene werden systematisch von ihren angestammten Territorien vertrieben, gesellschaftlich ausgegrenzt und gezielt ermordet», sagte Adveniat-Hauptgeschäftsführer Michael Heinz. Der internationale Tag der indigenen Völker am vergangenen Sonntag müsse «ein Tag der Trauer und des Aufschreis» sein.

Laut der Nichtregierungsorganisation «Global Witness» wurden mehr als zwei Drittel der 212 weltweit getöteten Umweltschützer demnach 2019 in Lateinamerika umgebracht – 40 Prozent der Opfer gehörten indigenen Völkern an. Partner von Adveniat berichteten von einer zunehmenden Bedrohung der indigenen Völker, ihrer Kultur und Lebensweise. In vielen Ländern würden sie nur als Hindernis für die Ausbeutung von Rohstoffen und die Nutzung ihrer Territorien für Palm-öl-, Zuckerrohr- oder Sojaplantagen sowie Rinderweiden betrachtet.