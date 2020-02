Genf (epd) – Der Lutherische Weltbund (LWB) und die katholische Kirche wollen gemeinsam an den 500. Jahrestag der Exkommunikation Martin Luthers durch Papst Leo X. erinnern. Der ökumenische Weg der letzten Jahrzehnte habe es ermöglicht, gemeinsam dieses "schmerzlichen Moments in der Geschichte" zu gedenken, teilten der LWB und der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen mit.

Die gemeinsame Veranstaltung soll am 25. Juni 2021 in Rom stattfinden und einen Gebetsgottesdienst einschließen. LWB-Generalsekretär Martin Junge sagte laut Mitteilung des LWB: "Wir werden der Ereignisse von vor fünf Jahrhunderten gedenken, aber nicht in der Vergangenheit verharren, sondern in die Zukunft schauen."