Wolfsburg (epd) – Hupkonzert statt Glockengeläut, Kirchenbänke mit Dreipunktgurt und das «Amen» per Warnblinkanlage – der Autogottesdienst des evangelischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen zum Himmelfahrtstag hatte wenig mit einem normalen Kirchenbesuch zu tun. Auf dem Parkplatz der Volkswagen Arena trafen sich rund 200 Menschen in 100 Autos, um die Freiluftfeier zu verfolgen. «Da wir keine Glocken haben, darf jetzt jeder zum Start mal eine Minute lang hupen – oder solange man es eben aushält», hatte Superintendent Christian Berndt die Gemeinde begrüßt. Per UKW-Frequenz wurden Predigt, Gesang und Fürbitten an die Autoradios der Teilnehmer übertragen. «Es ist etwas ungewohnt, auf so eine Fläche von Autos zu schauen», sagte Berndt später. Er habe die Rückmeldung aus den Gesichtern der vielen Menschen vermisst. «Insofern bin ich froh über einige Cabrio-Fahrer.»