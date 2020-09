Waltrop (idea) – Der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Waltrop (Nordrhein-Westfalen), Holger Möllenhoff, hat einen Konfirmationsgottesdienst für nur einen Jugendlichen gefeiert. Eigentlich sollte Maximilian Mitte September zusammen mit den anderen in vier Gruppen aufgeteilt konfirmiert werden. Wenige Tage vor der Feier gab es an der Schule, an der sein Vater als Lehrer arbeitet, einen Corona-Fall. Dieser musste sich trotz negativem Testergebnis vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben.

Da ein geringes Risiko bestand, dass er Familienmitglieder angesteckt habe, verzichtete die Familie auf die Teilnahme an einem der vier Gottesdienste. Der Pfarrer habe sich daraufhin bereiterklärt, für Maximilian und seine Familie einen fünften Gottesdienst zu feiern, um auch seiner Konfirmation einen würdigen Rahmen zu geben. Aufgelesen