In diesem Jahr wird die Jugendherbergsidee 111 Jahre alt. Wo sonst lebhaftes Kommen und Gehen herrscht, war es zwei Monate still. Seit Juni haben die Häuser wieder geöffnet. Über den Neustart sprach Beatrix Heinrichs mit dem Vorsitzenden des Landesverbands, Siegfried Wetzel.

Wie gehen die Jugendherbergen mit Corona um?

Siegfried Wetzel: Die Pandemie hat unsere Häuser schwer getroffen. Als am 18. März die Jugendherbergen geschlossen wurden, mussten wir in 19 Einrichtungen 200 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Auch wenn Jugendherbergsmitarbeiter Idealisten sind: Für uns ist das eine Herausforderung. Als gemeinnütziger Verein haben wir keine Möglichkeiten Rücklagen im notwendigen Umfang zu bilden.

Welche Sorgen gibt es ganz konkret?