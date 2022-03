Die 40-tägige Fastenzeit von Aschermittwoch bis Karsamstag ist für zahlreiche Menschen Anlass, auf lieb Gewordenes zu verzichten: auf Lebens- oder Genussmittel, auf soziale Medien oder das Auto. Fasten kann aber auch bedeuten, sieben Wochen den Kopf frei zu bekommen, den gewohnten Trott zu verlassen und neue Perspektiven einzunehmen. Dazu setzen verschiedene Fastenaktionen Impulse.

"7 Wochen Ohne"



Die evangelische Fastenaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand". Sie möchte 2022 dazu ermutigen, Neues auszuprobieren. Auch wenn nicht alles sofort gelingt, es ist gut, sich auf den Weg zu machen. Auch Durststrecken gehören zum Leben dazu und bringen Wandel und Veränderung hervor. Üben heißt dran bleiben. Die Aktion will 2022 Mut machen, Geduld und Vertrauen zu üben, in Bewegung zu bleiben über die Fastenzeit und die Ostertage hinaus.

Sieben Themen begleiten durch die Fastenzeit: "Mein Ziel", "Loslegen", "Dranbleiben", "Freuen", "Knoten lösen", "Stille" und "Neu Vertrauen". Im Fastenkalender werden Impulse für jeden Tag gegeben. Zitate, Gedichte und Geschichten von Schriftstellern, Theologen und Journalisten regen zum Nachdenken und führen durch jede Woche. Das Begleitbuch und Themenheft vertiefen Wochenthemen und geben Raum, die eigenen Gedanken festzuhalten.



Fastenwegweiser und Briefaktion



Der ökumenische Verein Andere Zeiten bietet in der aktuellen Fastenzeit zwei Aktionen an: den Fastenwegweiser "wandeln" und die Briefaktion "7 Wochen anders leben". Der Fastenwegweiser versorgt die Leser täglichen Impulsen für die innere Neuausrichtung. Geschichten, Gedichte, Meditationen und persönliche Erzählungen ergeben eine abwechslungsreiche und inspirierende Mischung. Illustrationen von Julia Pfaller ergänzen die Texte mit überraschenden Details.

Bei der Briefaktion "7 Wochen anders leben" erhalten die Teilnehmer zunächst eine Broschüre mit Informationen und Anregungen rund um die Fastenzeit und dann wöchentlich je einen liebevoll gestalteten Brief auf hochwertigem Papier. Die Briefe werden jede Woche aktuell geschrieben und können so unmittelbar die Stimmung der Teilnehmenden und ihre Rückmeldungen aufnehmen. Die wöchentlichen Briefe wollen die Leser aufmuntern und motivieren, wenn das Fasten schwerfällt. Und sie zeigen klar: Im Fasten bist du nicht allein.

Klimafasten



"Soviel du brauchst …" ist das Motto der bundesweiten ökumenischen Aktion Klimafasten. Den Aufruf zum Klimafasten unterstützen 17 Landeskirchen und Bistümern sowie die kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt und Misereor. Schwerpunkt der Aktion ist 2022 das Thema Ernährung. Die Aktion Klimafasten lädt dazu ein, in den sieben Wochen der Fastenzeit die eigene Ernährung, den Einkauf sowie die Zubereitung von Lebensmitteln in den Blick zu nehmen und den Alltag und die eigenen Gewohnheiten so zu verändern, dass Menschen sich klimafreundlicher ernähren und leben.

Für die sieben Wochen der Fastenzeit werden Anregungen gegeben, die eigene Ernährung und Lebensmittelkonsum zu überdenken. Sie drehen sich um Themen wie Verschwendung, Verpackung, regionale Lebensmittel oder Energie in der Küche. "Klimafasten" ist zugleich Teil der 63. Spendenaktion von Brot für die Welt.

(red)