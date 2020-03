Frauen aus Simbabwe haben den diesjährigen Weltgebetstag am 6. März vorbereitet. Ihr Motto: „Steh auf und geh!" Karin Schmauder hat das Land besucht und ist beeindruckt von seinen Frauen.

Von Nicole Marten

Es sind die Begegnungen mit den Menschen in Simbabwe, die Karin Schmauder bewegen – auch noch Monate nach ihrer Reise in das afrikanische Land. Gogo beispielsweise, eine 67-jährige Frau, die sieben Aids- und Sozialwaisen in ihre große runde Hütte aufgenommen hat und mit ihnen dort gemeinsam wohnt.

In der Mitte ist die Küche, nebenan steht noch eine kleine Schlafhütte mit einem Doppelbett, daneben ein kleiner Schrank, ein Fahrrad. Dort schlafen sie zu acht. Für Gogo ist es selbstverständlich, dass sie den Kindern und Jugendlichen ein zu Hause bietet. Wie sie das finanziert?