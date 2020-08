Bereits jetzt im Sommer planen Gemeinden den Weihnachtsabend. Gesang und dichtgefüllte Reihen darf es in diesem Jahr nicht geben. Wegen der Coronavirus-Pandemie müssen sich die Kirchen unter ganz anderen Bedingungen auf die Adventszeit und Heiligabend vorbereiten – ohne dass jemand weiß, wie sich die Corona-Krise bis Dezember noch weiterentwickeln wird.

Hilfreiches Material und Tipps aus der Praxis für die Praxis in besonderen Zeiten: Unter diesem Motto betreibt das Zentrum für evangelische Gottesdienst- und Predigtkultur (ZfGP) in Wittenberg seit Beginn der Corona-Krise im Internet die Ideenplattform «kirchejetzt.de». Das Angebot ist eine Kooperation mit den landeskirchlichen Gottesdienstarbeitsstellen und -instituten.

