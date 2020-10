Die kleine romanische Dorfkirche inmitten des Gutsparkes in Altjeßnitz, gleich neben dem berühmten Irrgarten gelegen, macht einiges her: Nicht nur liegt sie wegen ihrer Wandmalereien an der Straße der Romanik und beherbergt einen gotischen Flügelaltar. Nun wurden in die Kirche im Rahmen des Projektes "Lichtungen - zeitgenössische Glasmalerei in historischen Kirche in Anhalt" drei moderne Fenster des Leipziger Künstlers Bastian Muhr eingebaut.

www.lichtungen-glasmalerei.de