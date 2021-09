Der Sperrbildschirm meines Handys blinkt auf: Eilmeldung. "Wenn nächsten Sonntag Wahl wäre …", lese ich und schaue mir das bunte Balkendiagramm dann doch nicht direkt an. Ja, wenn nächsten Sonntag Wahl wäre – wie würde ich mich entscheiden, wo setze ich meine Kreuze?

Von Beatrix Heinrichs

Klima-Krise, Corona-Krise, Kopf-Krise: Die Welt ist ganz schön kompliziert, die Unsicherheit groß – und doch müssen wir Entscheidungen treffen. Ob das Balkendiagramm da eine große Hilfe ist oder ein weiteres TV-Triell? Da bleibt man meist mit einer vagen Ahnung zurück – schlecht für alle, die sich lieber auf handfeste Fakten denn aufs Bauchgefühl verlassen.

Nichts leichter als das, schließlich gibt es ja den "Wahl-O-Mat" der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Prinzip dieses Online-Tools versteht jede, die sich beim Friseur schon mal zu einem "Welcher Persönlichkeitstyp bist du?"-Test in einer Frauenzeitschrift hat hinreißen lassen. Hier gilt: Wer eine Antwort sucht, muss erst einmal Fragen beantworten. Die Maschine sagt einem dann, mit welchen Parteipositionen die eigene Meinung übereinstimmt. Gute Sache, wäre da nicht ein kleiner Schönheitsfehler: Man hat nämlich die Möglichkeit, jede These einzeln zu gewichten – und damit das Endergebnis nach dem Pippi-Lang-strumpf-Prinzip "Ich mach mir die Welt … wie sie mir gefällt" in die ein oder die andere Richtung zu verschieben. Das ist im Übrigen auch beim "Prophetomat" so. Die Wahlhilfe der "Christlichen Medien-initiative pro" stellt dafür jedoch Themen in den Vordergrund, die für Christen größere Relevanz besitzen könnten. Und nun? Testen Sie die "O-Maten" – am besten beide, mehrfach. Und vergessen Sie nicht, Ihr Bauchgefühl zu dem Ergebnis zu befragen – kann ja nicht schaden.