Sinsheim (idea) – Ende des Monats startet eine neue Gebetsinitiative: „15 Tage Gebet für die Welt des Buddhismus“. Christen in aller Welt sind aufgerufen, sich vom 27. Januar bis 10. Februar daran zu beteiligen. Anlass ist das Losar, das tibetische Neujahrsfest (24. bis 26. Februar 2020). Die neue Initiative ergänzt die beiden Kampagnen „30 Tage Gebet für die islamische Welt“ und „15 Tage Gebet für die hinduistische Welt“. Träger der Initiative sind mehrere Organisationen, wie das Hilfswerk DMG und verschiedene Evangelische Allianzen. Wie es in einem Gebetsleitfaden heißt, sind mehr als 500 Völker, die mit der christlichen Botschaft bisher unerreicht sind, buddhistisch geprägt. In Deutschland liegt die Zahl der Buddhisten bei 142 000.