Mit 1,5 Millionen Besuchern hat die Bundesgartenschau in Erfurt die Erwartungen doch noch übertroffen.

Wegen der Corona-Maßnahmen musste der Zugang anfänglich begrenzt werden, Begleitveranstaltungen wurden in den ersten Wochen abgesagt. Die Buga ging am 10. Oktober nach 171 Tagen zu Ende. Bei der Abschlussveranstaltung mit Helfern und Unterstützern ist der Staffelstab für die Buga 2023 an Mannheim übergeben worden.

Mit "Glaube + Hiemat" war erstmalig eine Kirchenzeitung Medienpartner. Der Petersberg mit dem Kirchenpavillon gehörte zu den gefragtesten Zielen. Am vergangenen Sonntag wurde dort ein ökumenischer Abschlussgottesdienst gefeiert. Die Kollekte im Buga-Kirchenpavillon betrug insgesamt 4275 Euro und ist für den EKM-Kirchenwald bestimmt. Damit können 855 Bäume gepflanzt werden.