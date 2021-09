Schwerin (epd) - In Ostdeutschland werden ab sofort verstärkt ehrenamtliche Mentoren gesucht, die Schülern eine individuelle Leseförderung geben. Wie der gemeinnützige Verein „Mentor - Die Leselernhelfer Bundesverband“ bei einem Festakt anlässlich der Gründung des 100. Mentor-Vereins mitteilte, sei die Zahl der ehrenamtlichen Lesementoren in Ostdeutschland am geringsten. Acht Mentor-Vereine gebe es seit August in den neuen Bundesländern, hieß es, darunter als 100. Verein den Schweriner Ableger.

Bald sollen es deutlich mehr werden, sagte Margret Schaaf, Erste Vorsitzende des Bundesverbands: „Wir wollen die Gründung neuer Vereine in den neuen Bundesländern forcieren.“ Es gebe in Ostdeutschland eine sehr hohe Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen zu engagieren. Das solle genutzt werden, „um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu unterstützen, ihre Lese- und Sprachkompetenz auszubauen und die Folgen, die die pandemiebedingten Schulschließungen für sie haben, zu bewältigen“. Für alle Neugründungen biete der Bundesverband umfassende Beratung und Materialien an. Außerdem gebe es eine Anschubfinanzierung, die die Deutsche Bank Stiftung fördert.

Seit August gibt es den Angaben zufolge 100 Mentor-Vereine und -Gruppen, die Mitglieder im Bundesverband sind. Sie unterstützen bundesweit 16.600 junge Menschen mit rund 13.000 Lesementorinnen. Gegründet wurde der erste Verein 2003 in Hannover. Von dort habe sich die erfolgreiche Idee der 1:1-Leseförderung im Norden und Westen schnell verbreitet, seit 2017 sei sie in Süddeutschland stark gewachsen, hieß es.