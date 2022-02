Abschied und Neubeginn: Die Superintendentin des Altenburger Landes, Kristin Jahn, übernimmt ab März die Leitung des Deutschen Evangelischen Kirchentages (DEKT) als Generalsekretärin.

Von Paul-Philipp Braun

"Häng deinen Glauben nicht an den Pfarrer." Für Kristin Jahn sind es bis heute sehr weise Worte, welche die Mutter ihr schon als Kind mit auf den Weg gab. Dass sie selbst einmal Theologin werden sollte, davon war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch längst nicht die Rede.

Mit langem dunkelblauen Mantel steht Kristin Jahn am Taufstein der kleinen, namenlosen Kirche in Großstechau. Hier, weit im Osten Thüringens, wo Sachsen näher ist als die Landeshauptstadt Erfurt, kommt sie her. Hier gefällt es ihr.