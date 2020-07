Weimar (red) - Für den Bauhaus-Künstler Lyonel Feininger war sie Inspiration pur: Die Chorturmkirche in Gelmeroda im Kirchenkreis Weimar. Das Gottes-haus, das zahlreiche seiner Gemälde ziert, wäre dem Verfall preisgegeben gewesen, hätten sich in den letzten Jahren nicht die Gemeindeglieder der Renovierung ange-nommen. Zuletzt ist nun auch die Turmuhr instandgesetzt worden. Silvio Beck (l.) und Peter Kranz vom Kölledaer Unternehmen „Glocken und Turmuhren Christian Beck“ haben dafür sprichwörtlich an der Uhr der Autobahnkirche gedreht. Etwa die Hälfte der Kosten von mehr als 4000 Euro kam durch Spenden zusammen. Die restliche Summe für die Generalüberholung wurde vom Kirchenkreis finanziert.