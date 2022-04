Ostern geht es meist tierisch zu. Da ist der Hase, der die Hühnereier bringt. Und der auferstandene Christus, der in den Hymnen und Osterspielen als «leo fortis», als starker Löwe, am Kreuz beschrieben wird. Auf dem Tisch zum Osterfrühstück findet sich in manchen Familien auch ein Kuchen in Lammform.

Einige der Bräuche haben ihre Wurzeln in den biblischen Geschichten, andere entwickelten sich später. Ein guter Brauch ist unsere Osterandacht nun auch fast schon.

Bereits zum dritten Mal bringen wir Ihnen die frohe Botschaft nach Hause. Auf unserem Online-Portal meine-kirchenzeitung.de steht ab sofort die Osterandacht aus unserer aktuellen Ausgabe zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen gute Lektüre und ein gesegnetes Osterfest!