Das Interesse an der Esoterik ist groß. So groß wie die Verheißungen von Wahrsagerin Esmeralda. Nur: Hat sie tatsächlich für jedes Problem eine Lösung? Unser Autor ist der Frage nachgegangen.

Von Andreas Fincke

Kürzlich erhielt ich eine E-Mail von Esmeralda. Ohne erkennbaren Anlass schrieb sie mir, sie sei „ein echtes Medium und eine Hellseherin“. Und weiter: „Fincke, Ihr erschreckendes Horoskop für 2020 liegt bereit.“ Dieser unfreundliche Ton erinnerte mich zuerst an meine Armeezeit. Dann aber stutzte ich. Das Jahr 2020 ist bald zu Ende. Was soll da noch Schlimmes kommen? Im Grunde hätte mich ein Horoskop über das nächste Jahr mehr interessiert. Aber da sie nun schon mal andeutet, erschreckende Dinge über mich zu kennen, wollte ich es wissen.

Also flugs die Links angeklickt und schon wurde ich aufgefordert, allerlei persönliche Angaben zu machen. Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer wurden abgefragt. Esmeralda wollte es offensichtlich genau wissen. Ich entschied mich, den Namen der Bundeskanzlerin, ihre Dienst-adresse und eine ausgedachte Handynummer anzugeben. Eine Hellseherin, die meine Zukunft kennt, wird sich doch nicht so leicht auf Glatteis führen lassen. Dachte ich.

Nach wenigen Stunden kam eine E-Mail an „meine liebe Angela“. Weiter schrieb die vermeintliche Hellseherin: „Ich habe die Sicherheit, dass man Ihnen Ihr Leben, Ihr Schicksal entwendet hat. Wo Sie doch zum jetzigen Zeitpunkt ein königliches Leben führen sollten! Stattdessen führen Sie ein einförmiges Leben mit ständigen Sorgen am Monatsende und vielen traurigen Momenten.“

Zugegeben: Ich weiß nicht, welche Sorgen die Bundeskanzlerin am Monatsende hat. Sollten das wirklich Geldsorgen sein? Esmeralda meint, die „liebe Angela“ sei vor Jahren „Opfer des bösen Blicks“ geworden. Unvermittelt dachte ich an einen Spitzenpolitiker aus der CSU. Kann das sein?

Gegen Ende der E-Mail erklärt Esmeralda, dass Angela in ihrem Leben „oft reingelegt“ wurde. Daher möchte die Hellseherin ihr nun bei den Themen Finanzen, Liebe und Beziehungen helfen. Ich überlegte: Wie könnte ich mir das vorstellen? Esmeralda behauptet, in einer „Blitzvision“ über Angela erfahren zu haben, dass diese von vielen Freunden enttäuscht wurde und daher nicht mehr viel Ver-trauen in ihre Mitmenschen hat. Das ist ja bedauerlich, denke ich. Doch es keimt Hoffnung. Denn auch für dieses Problem hat Esmeralda eine Lösung. Wie die aussehen könnte, ist unklar. Ich erfahre nur, dass sie 59 Euro kosten soll und schnell mit einer Kreditkarte bezahlt werden kann.

Wie ist das alles zu verstehen? Zweifellos ist es Unsinn, was Esmeralda oder die hinter ihr stehenden Geschäftsleute in Massenmails versenden. Aber dennoch wird es immer wieder Menschen geben, die auf die vorgespielten Verheißungen von Freundschaft, Nähe und Verständnis hereinfallen. Das sind oft Menschen, die einsam und enttäuscht sind. Es ist übel, was hier gespielt wird. Denn die vermeintliche Hellseherin, die nicht merkt, wenn man sie mit dem Namen einer Politikerin täuscht, hat keinerlei Ahnung von zukünftigen Dingen. Sie weiß nur, dass sich Menschen nach guten Freundschaften sehnen. Die kann man finden – aber gewiss nicht bei Esmeralda und Co.



Der Autor ist Hochschulpfarrer und Leiter der Ev. Stadtakademie Erfurt.