Die Dechantin der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, Karin von Welck, ist für weitere fünf Jahre Naumburger Domherrin. Derzeit ist sie die einzige Dechantin im Rahmen aller evangelischen Domkapitel in der Bundesrepublik Deutschland. Das Amt als Domherrin hatte sie 2012 übernommen. Als Dechantin folgte sie 2018 auf den verstorbenen Curt Becker. Karin von Welck engagierte sich unter anderem für die Eintragung des Naumburger Domes in das Unesco-Welterbeverzeichnis.

Facebook hat den Komponisten Siegfried Fietz gesperrt. Fietz hatte mitbekommen, dass das von ihm vertonte Kirchenlied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ im November 2020 auf einer „als Gottesdienst getarnten Veranstaltung von Querdenkern“ in München gesungen worden war. In dem sozialen Netzwerk sei dazu aufgerufen worden, ein Video der Szene zu teilen, so Fietz. Als Rechteinhaber der Melodie habe er gegen den Urheberrechtsverstoß Beschwerde eingelegt. „Die Querdenker können sich nicht mit Bonhoeffer vergleichen und so tun, als seien sie Märtyrer“, so der 75-Jährige. Facebook-Nutzer, die seine Ansicht nicht teilten, hätten daraufhin dafür gesorgt, dass sein Kanal gesperrt wurde.

Autorin Nikola Huppertz erhält den mit 5000 Euro dotierten Evangelischen Buchpreis. Das Evangelische Literaturportal ehrt Huppertz für ihr Jugendbuch «Schön wie die Acht», das im vergangenen Jahr im Verlag Tulipan erschienen ist. Der Preis wird zum 44. Mal verliehen und soll Huppertz am 1. Juni in der Marktkirche in Hannover überreicht werden.

Komiker Bülent Ceylan tritt beim Christival auf. Der Jugendkongress soll vom 25. bis 29. Mai in Erfurt stattfinden. Der 46-Jährige wird bei der Zentralveranstaltung am 28. Mai auf der Bühne stehen und Auszüge aus seinem Comedy-Programm präsentieren. Außerdem werde er darüber sprechen, wie eine Gotteserfahrung ihn verändert hat. Ceylans Vater ist Moslem, seine Mutter katholisch. Nach einer Lebenskrise hatte er sich 2019 taufen lassen. Für den Komiker ist es der erste Auftritt bei einer christlichen Großveranstaltung.