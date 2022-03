Alte Texte, neuer Glanz: Adelsschrift restauriert

In Schweinsleder gebunden und einzeln restauriert, so präsentieren sich auf rund 400 Seiten historische Texte der Reformationszeit, darunter mehrere Flugschriften und eine Erstauflage von Luthers "An den Christlichen Adel teutscher Nation". Bibliotheksleiter Michael Ludscheidt (l.) und der Professor für Kirchengeschichte und Vorsitzende des Augustinerkloster-Fördervereins, Andreas Lindner, freuen sich, den Sammelband nach seiner Generalerneuerung in die Bibliothek des Evangelischen Ministeriums Erfurt im Augustinerkloster übernehmen zu dürfen.

Die Instandsetzung durch eine Gothaer Werkstatt kostete rund 4200 Euro. Sie wurde durch eine Düsseldorfer Stiftung, die sich für die Erhaltung alter Bücher einsetzt, getragen. Im Zuge der Restaurierung wurden die Schriften überdies digitalisiert und sind über das "Kulturportal Thüringen" abrufbar.