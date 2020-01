Genf/Mogadischu (epd) - Aufgebrachte Somalier haben Australiens Regierung über Twitter aufgefordert, auf die geplante Tötung von geschätzt 10.000 Kamelen zu verzichten. Die Tiere sollten stattdessen

nach Somalia gebracht werden, forderten Dutzende Nutzer desKurznachrichtendienstes. In Somalia hat die Kamelzucht eine Jahrhunderte alte Tradition. Im von den schweren Waldbränden

betroffenen Bundesstaat Südaustralien hatten Behörden einer vonAborigenees bewohnten Region angekündigt, Kamele und andere Tiere zu

töten, die zunehmend die schwindenden Wasservorräte in Siedlungsgebieten heimsuchten.

Dies gefährde die Wasserversorgung, Bewohner und die Infrastrukturder Siedlungen, hieß es in der Erklärung. Für die Tötung der Kamele

sollen den Behörden zufolge ab Mittwoch Scharfschützen in

Hubschraubern eingesetzt werden. Nach Schätzungen des WWF sind seit

Ausbruch der Waldbrände mehr als eine Milliarde Tiere in den Flammen

ums Leben gekommen.

In Somalia sind Kamele kulturell bedeutsam. Es gibt sogarGedichte, die die Schönheit der Tiere thematisieren. Der Vorsitzende

des Kamelzüchterverbandes in Somaliland, Mustafe Cali Deeq, sagte der

BBC, einzig Menschen besäßen für Somalier einen höheren Wert.

Traditionell wird der Reichtum eines Somaliers daran abgelesen,

wieviele Kamele er besitzt.

In Australien wurden Kamele dagegen erst nach der Kolonisierungdurch die Briten eingeführt. Unklar ist dagegen, ob sie aus der

damals ebenfalls britischen Kolonie Somaliland nach Australien verschifft wurden. Manche Somalier behaupten dies.