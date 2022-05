"Wir sind doch Kirche für alle"

Jugendsynode: Zweimal musste die Premiere ver-schoben werden. Endlich hat’s geklappt. Nun konnten Jugenddelegierte und Synodale gemeinsam Visionen von einer generationengerechten Kirche entwickeln.

Von Willi Wild

Die Begrüßung ließ sich Dieter Lomberg, der Präses der EKM-Synode, nicht nehmen, obwohl bereits zwei Jugendvertreter als Moderatoren auf dem Podium im Präsidium Platz genommen hatten. „Wir schreiben heute Geschichte! Ich begrüße Sie zur ersten Jugendsynode der EKM.“ Sagt’s und übergibt damit die Leitung an Finnja Horbas und Philipp Huhn. 80 Synodale und 60 Jugenddelegierte aus 27 Kirchenkreisen sitzen Freitag zusammen in der zum Plenum umgebauten Turnhalle des Sport- und Jugendhotels in Naumburg.

Wobei, so richtig zusammen sitzt man gar nicht.