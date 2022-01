beträgt der Kirchensteuersatz in den meisten Bundesländern.

Nach Einschätzung von Margot Käßmann ist die Kirchensteuer «eine gerechte Sache»: «Wer viel verdient, zahlt viel, wer nichts verdient, zahlt nichts», so die Theologin. In einer guten Gemeinschaft seien die Stärkeren auch in Geldfragen solidarisch mit den Schwächeren.