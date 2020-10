Erfurt (kna) Für den ökumenischen Kirchenpavillon der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt ist am Mittwoch Richtfest gefeiert worden. Der Bau des Andachts-, Veranstaltungs- und Begegnungsortes ist eine Gemeinschaftsaktion der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und des Bistums Erfurt. Der Pavillon entsteht auf dem Petersberg südlich der Peterskirche und hat das Motto "Ins Herz gesät - Kirche auf der BUGA 21".

Nach Angaben der beiden Kirchen entstand das Architekturkonzept bei einem Studierendenwettbewerb der Fachhochschule Erfurt. Danach ist der Pavillon nachhaltig konzipiert und wird mit ökologischer Bauweise umgesetzt. Das Bauwerk gilt aufgrund seiner Zusammensetzung aus Elementen richtungsweisend, da es zerlegbar, wiederverwendbar und größtenteils ökologisch abbaubar ist.

Der Kirchenpavillon muss nun noch eingerichtet werden, das dazu gehörende Religionsareal soll spätestens am 10. April 2021 fertig sein. Die Bau- und Planungskosten betragen rund 100.000 Euro und werden von der EKM sowie dem Bistum finanziert.