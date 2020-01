Raus aus der Filterblase

Quo vadis Kirche 2020: Die EKM hat die Presse zum traditionellen Kamingespräch Anfang des Jahres eingeladen. Ein Rückblick, Einblick und Ausblick.

Von Beatrix Heinrichs und Willi Wild

Ohne Kamin, aber in anheimelnder Atmosphäre berichten der Bischof, die Präsidentin des Landeskirchenamtes und die Dezernenten, womit sie sich derzeit beschäftigen und was sie beschäftigt. Die Erwartungen der Journalisten sind hoch.

In den vergangenen Jahren gehörten Kampagnen und Aktion fast schon zum Erkennungszeichen: Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus, Offene Kirchen oder das Tempolimit auf Autobahnen. Offenbar gibt man nun eher innerkirchlichen Prozessen den Vorrang. Im vergangenen Jahr wurde eine Studie zur Gesundheit in Pfarrberufen veröffentlicht.