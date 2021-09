Die Taliban in Afghanistan offenbaren, wie Religion für politische Zwecke instrumentalisiert und missbraucht wird. Das geht uns auch als Christen etwas an.

Von Andreas Fincke

Vor 16 Jahren gab es in Teilen der arabischen Welt heftige Proteste gegen islamkritische Karikaturen. Der Karikaturist Kurt Westergaard hatte seinerzeit in der dänischen Zeitung „Jyllands-Posten“ den Islam und dessen Propheten Mohammed zum Gegenstand kritischer Zeichnungen gemacht. Der plötzliche Gewaltausbruch in islamisch geprägten Ländern war verstörend. Es kam zu diplomatischen Krisen, Boykottaufrufen und sogar Ausschreitungen mit Toten. Der Vorwurf lautete: Kurt Westergaard habe den Propheten Mohammed beleidigt.