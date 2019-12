Magdeburg (epd) - Die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) erwarten an Heiligabend rund eine halbe Million Besucher zu mehr als 4.000 Christvespern und Krippenspielen. Traditionell werden dabei Spenden für die Hilfsaktion "Brot für die Welt" gesammelt, wie ein EKM-Sprecher am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. An den folgenden Weihnachtstagen finden besondere Gottesdienste, Veranstaltungen und Konzerte statt.

Am 24. Dezember (9 bis 12 Uhr) können Menschen, die gern singen, in das Merseburger Carl-von-Basedow-Klinikum kommen, um für die Patienten Weihnachtslieder zu singen. Das Bläserensemble Querfurt spielt am Heiligabend (10 Uhr) auf den Stationen im Querfurter Klinikum Weihnachtslieder. Die Ökumenische Bahnhofsmission Halberstadt lädt zu einer Christvesper (18 Uhr) in die Halle des Hauptbahnhofes ein.

Landesbischof Friedrich Kramer wird am Heiligabend in der Christvesper (16.30 Uhr) im Magdeburger Dom predigen. In Drübeck im Harz wird ein Gottesdienst (23 Uhr) zur Christnacht in der Klosterkirche St. Vitus gefeiert. Zu einem Gottesdienst (15 Uhr) mit Krippenspiel, der in Gebärdensprache übersetzt wird, lädt die Johannesgemeinde in Halle ein.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (16 Uhr) erklingt in der St.-Jacobi-Kirche in Sangerhausen eine weihnachtliche Orgelmusik.

Das Weihnachtsfest ist das Fest der Geburt Jesu Christi. Es wird in der gesamten christlichen Welt gefeiert, beginnend am 24. Dezember mit dem Heiligen Abend.