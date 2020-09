Margrit Weber ist in Kursdorf bei Schkeuditz aufgewachsen und ist nach dem Studium wieder zurückgekehrt. 2016 hat die heute 63-Jährige ihren Heimatort verlassen. „Damals haben nicht mal mehr zehn Leute hier gewohnt“, schaut sie zurück. Heute stehen von Kursdorf nur noch die kleine romanische Kirche, ein Teil des alten Schulgebäudes und zwei verlassene Einfamilienhäuser. Aber: Seit Kurzem gibt es in Kursdorf auch einen Gedenkort, der an die Geschichte des Dorfes erinnert. In einer kleinen Feierstunde an der Kirche wurde er einweiht. Er ist das Ergebnis einer gemeinsamen Aktion der evangelischen Kirchengemeinde und des Bürgervereins Kursdorf, der schon Mitte der 90er-Jahre entstand und bis heute aktiv ist.

Alles habe 2003 angefangen mit den Plänen von DHL am Flughafen Leipzig/Halle.

