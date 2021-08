Wer aufmerksam durch eine Kirche geht – ganz gleich, ob diese evangelisch oder katholisch ist –, kommt an ihnen wohl nie so ganz vorbei: Darstellungen von Pflanzen sind nahezu überall zu finden. Ganz gleich, ob es Lilien, Efeu oder Getreidehalme sind, der grüne Zweig der Schöpfung ist allgegenwärtig.

Von Paul-Philipp Braun

Dass dies kein Zufall ist, davon berichtet eine kleine Broschüre, die Luise Schildbach-Rehan und Ruth Bredenbeck verfassten, und die unter dem Titel "Pflanzenmotive in Erfurter Kirchen – Stein, Glas, Holz, Malerei" im Selbstverlag des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt erschienen ist. Auf 63 Seiten bietet das Büchlein einen wissenswerten Überblick zu Vegetationsdarstellungen in insgesamt elf verschiedenen Kirchen der Thüringer Landeshauptstadt.

Das Buch, welches pünktlich zur Bundesgartenschau 2021 erschien und an verschiedenen Verkaufsstellen in Erfurt erhältlich ist, gibt dabei einen kurzweiligen und übersichtlichen Eindruck verschiedener Pflanzenmotive, die an Altären, Säulen oder Chorgestühlen zu finden sind. Auf diese Weise lädt die Handreichung Interessierte dazu ein, die Erfurter Kirchenbauten auf eine ungewöhnliche Weise zu entdecken und nicht nur das Heilige, sondern insbesondere die dargestellte Schöpfung zu erkunden. Und nicht selten tritt für die, welche sich auf die Erkundungstour machen, dann ein Aha-Effekt ein. Denn wer hätte schon gewusst, dass der Begriff Nelke vom mittelhochdeutschen Wort für Nägelchen stammt, oder dass sogenannte "grüne Männer" oftmals die Kapitelle von Säulen zieren?

Der kleine, unkonventionell, aber durchaus wertig gestaltete Kirchenführer ist dabei jedoch nicht nur für den Spaziergang durch Erfurt empfehlenswert. Denn wenngleich er nur in der Thüringer Landeshauptstadt zu erwerben und mit örtlichen Beispielen ausgestattet ist, lässt sich das mit ihm gesammelte Wissen auch auf jede andere christliche Vegetationsdarstellung in historischer oder gar zeitgenössischer Kunst übertragen. Besonders schön: Zitate prominenter Denker, Bibelworte und Erklärungen zur geschichtlichen Bedeutung der Symbolik umrahmen die Erklärungen zu den Darstellungen und geben dem Ganzen einen individuellen Kontext.

Bredenbeck, Ruth, und Schildbach-Rehan, Luise: Pflanzenmotive in Erfurter Kirchen – Stein, Glas, Holz, Malerei, Selbstverlag des Kirchenkreises Erfurt, 63 S., ISBN 978-3-00-068008-3

Bezug über ausgewählte Verkaufsstellen in Erfurt, u. a. Egapark-Shop, Augustinerkloster und Tourist Information