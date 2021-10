Zauber der Gebärden

Schwarze T-Shirts, weiße Handschuhe, viel Bewegung und ein Lächeln auf den Lippen. Musik kann man nicht nur hören, man kann sie auch fühlen. Diesen Beweis erbringen rund 30 Gebärdenpoetiker aus Hamburg. "Bei uns übernehmen die Hände die Rolle der Stimme. Wir übersetzen die Strophen in Gebärden. Manches vereinfachen wir, damit alle mitkommen. Das Ergebnis ist unseren Gebärden-Poesie", sagt Chorleiterin Ines Helke.

Was vor ein paar Jahren im Treffpunkt Altona der "Alsterdorf Assistenz West" als Kursangebot "Gebärdensprache" begann, hat sich längst zu einem beeindruckenden Projekt entwickelt. "Hier im HandsUp-Chor ist alles kunterbunt", erzählt Margit Langenbacher, die Leiterin des Treffpunkts Altona. Die Sänger sind in einem Alter von zehn Jahren bis Mitte 60, es sind hörende und nicht-hörende Menschen, mit und ohne Behinderung, mit psychischen Erkrankungen und mit Sinnesbehinderung darunter. "Der Chor ist so inklusiv, wie wir es bislang noch nie geschafft haben", so Margit Langenbacher. Darüber freut sich auch Chorleiterin Ines Helke. "Es ist toll, dass wir Hörgeschädigten unsere schöne Gebärdensprache an Hörende weitergeben können. Es ist uns ganz wichtig zu zeigen: Hey, ihr Hörenden, auch ihr könnt Gebärdensprache erlernen". Es gehe dabei nicht um Perfektion, sondern darum, gemeinsam Spaß zu haben. Die Auftritte des Gebärdenchors sind schnell ausgebucht, die Gebärdenpoetiker haben schon auf der Bühne der Elbphilharmonie und einer Helene-Fischer-Show gestanden. HandsUp ist nur Botschafter einer inklusiven Gesellschaft; der Chor zeigt vor allem, wie viel Lebensfreude und Zauber in der Gebärdensprache steckt. Das sieht die Deutsche Unesco-Kommission ähnlich. Sie hat im März 2021 auf Betreiben des Gehörlosenverbands Hamburg die Deutsche Gebärdensprache als nationales immaterielles Kulturrerbe anerkannt. (red)

gebaerdenchor-handsup.de