Daueraufgabe: Seit Beginn der Planungen für die Sanierung des Ostchors am Magdeburger Dom im Jahre 2018 sind vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Doch ein Ende der Arbeiten ist nicht abzusehen. Über die Herausforderungen sprach Bettina Gabbe mit Kerstin Steller von der Baudirektion der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt.

Der Dom ist ein weit über Magdeburg hinaus wichtiges Kulturdenkmal der Gotik. Hört die Arbeit am Dom jemals auf?

Kerstin Steller: Der Dom ist groß und der Zahn der Zeit nagt immer, es wird sicher nie einen Abschluss in dem Sinne geben, dass man sagt, das Gebäude ist durchsaniert. Grundsätzlich heißt es, dass zu DDR-Zeiten und bereits in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg Bauunterhalt und Sanierung an Kirchen nicht im nötigen Maße vorangetrieben wurden.