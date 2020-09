Ein großes Whiskyfass lagert in der Sakris-tei der Coudray-Kirche in Rastenberg im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt. Es heißt „Offenbarung 1826“ und zum 200. Kirchenjubiläum im Jahr 2026 soll der gute Stoff in Flaschen gefüllt werden.

Von Andrea Terstappen

"Kirche und Alkohol, das passt ja nicht nur beim Abendmahlswein“, sagt Frank Koch vom Orgelförderverein. „Whisky vom Begriff her stammt aus dem Gälischen und bedeutet ›Wasser des Lebens‹. Der Ursprung kommt aus den schottisch-irischen Gebieten, dort haben den die Mönche gebrannt. Die brauchten Alkohol zum Desinfizieren.“

Der Whisky in der Rastenberger Kirche soll helfen, die kostbare Orgel zu sanieren. 80 Euro kostet der halbe Liter, und das Fass soll 10 000 Euro für die Orgel einbringen, hofft Frank Koch.