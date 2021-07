Machen Sie das auch für Katholiken? Unser Pfarrer ist heute unterwegs.“

Von Christine Bose

Hört Pfarrer Johannes Möller diese Frage am Telefon, lautet seine Antwort: „Kommen Sie, ich bin für alle da.“ Wer sich in einer seelischen Notlage befindet, braucht das Gespräch, braucht das Zuhören. Nicht morgen, nicht irgendwann, sondern mitunter gleich. Wen Zweifel plagen, bis hin zum Gedanken eines Kirchenaustritts, wird Pfarrer Möllers Rat hören, nicht aus einem Ärger heraus zu entscheiden, sondern sich eine Auszeit zu nehmen in dem Wissen: Die Tür bleibt offen, die Tür zur Kirche als ein Stück Heimat.

Im August beginnt das siebte „Heiligenstadt-Jahr“ für den evangelischen Pfarrer und seine Familie in einer Region, die weithin als katholisch bekannt ist. Seelsorger ist er für die St.