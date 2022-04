Geschichte zum Anfassen: Eine Schülerin des Evangelischen Ratsgymnasiums in Erfurt macht beim Aufräumen eine spannende Entdeckung. Wie aus einer privaten Erinnerung ein preisgekröntes Schulprojekt wurde.

Von Von Angelika Reiser-Fischer

Es war im November 2020. Nele Ellenberg – damals in der 11. Klasse des evangelischen Ratsgymnasiums in Erfurt – hatte mit ihrer Mutter im Keller der elterlichen Wohnung gekramt. Da stand auch noch eine Kiste mit dem Nachlass des Opas. Die beiden öffneten sie – und hielten ein dickes blaues Fotoalbum in den Händen. Fasziniert blätterten sie die Seiten auf. Wer aber waren die da abgebildeten fremden Menschen? Welche Verbindung gab es zwischen dem Opa und den einstigen Besitzern des Albums? Da war die Krämerbrücke abgebildet. Gassen in Erfurt. Feste.