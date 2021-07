Fromme Allversöhner

Sittenstreng, frömmelnd, schwärmerisch? Pietisten wurden viele Etiketten angeheftet. Dabei ist persönliche Glaubenserfahrung ihre treibende Kraft gewesen.

Von Andreas Ebert

Pietismus ist ein Sammelbegriff für evangelische Reformbewegungen. Zunächst als Spottname (die „Frömmler“) verwendet, wurde der Begriff bald von den Anhängern des Pietismus übernommen. Als Vater der Bewegung gilt Philipp Jacob Spener (1635–1705). Er wirkt ab 1666 als Pfarrer in Frankfurt am Main. 1675 erscheint sein Pamphlet „Pia Desideria“, das Missstände in der Kirche und einen Mangel an Bibelkenntnis bei Laien anprangert. Spener fördert die Bildung von „collegia pietatis“. In diesen Zusammenkünften studieren Laien die Bibel – zum Ärger der Obrigkeit.