Impfstoff gegen Antisemitismus

Jüdisches Leben in Deutschland: Die Aufgabe, ein möglichst reales Bild von 1700 Jahren zu zeigen, komme einer Quadratur des Kreises gleich, sagt Uwe von Seltmann in „Wir sind da!“. Das erfordere eigentlich eine zehnbändige Ausgabe. Mit Holger Spierig sprach der Autor über Antisemitismus, Querdenker und Hoffnungen.

In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass das Judentum in Deutschland viele Gesichter hat. Wie ist aktuell die Situation in Deutschland?

Uwe von Seltmann: Das Judentum der Gegenwart ist kein einheitliches Judentum. Es gibt eine riesige Vielfalt von streng religiös, orthodox bis hin zu homosexuellen und intersexuellen Communities. Ebenso existiert eine reichhaltige Kulturszene mit einer jiddischen Subkultur etwa in Weimar, Berlin und anderen Orten.