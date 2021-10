Wer oder was ist „OnlineKirche“, und wie funktioniert virtuelles Gemeindeleben? Der kirchliche Erprobungsraum der EKM tut sich auf dem „Weltmarkt“ im Internet schwer.

Von Willi Wild

Christiane Groeben lebt seit 1967 in Neapel. Die pensionierte Archivarin ist ehrenamtlich in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) aktiv. Vor einiger Zeit hat sie die „OnlineKirche“ der EKM für sich entdeckt und nutzt das Angebot regelmäßig. Beim Einführungsgottesdienst von Pfarrerin Jennifer Scherf und dem anschließenden Chat auf Instagram am 16. Oktober war sie via Internet dabei. Christiane Groeben gehört, so Onlinepfarrerin Jennifer Scherf, zum etwa 20 Personen zählenden Kern der regelmäßigen „Follower“ (engl. Anhänger) der „OnlineKirche“.