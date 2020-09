Kantor-Katechet: Der Doppelberuf prägte über Jahrzehnte das Gemeindeleben in der DDR. Christenlehre und Kirchenmusik lagen in einer Hand. Eine Rückschau.

Von Michael von Hintzenstern

Dass sich so viele Teilnehmer angemeldet haben, hat mich überrascht“, sagt Udo R. Follert (77), der das Ehemaligen-Treffen auf dem Hainstein in Eisenach organisiert hat. Als er in jungen Jahren auf die Thüringer Kirchenmusikschule kam, habe ihn die einzigartige Atmosphäre der am Waldrand gelegenen Ausbildungsstätte fasziniert. Persönlichkeiten wie Professor Erhard Mauersberger hätten seinen Lebensweg nachhaltig beeinflusst. In Bad Köstritz geboren, absolvierte er von 1959 bis 1961 die Kantor-Katecheten-Ausbildung.