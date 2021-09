Der islamische Religionspädagoge Mouhanad Khorchide plädiert für die Entwicklung einer gemeinsamen Identität von Muslimen und Nichtmuslimen in Deutschland. Statt von «Wir Deutsche» und «Ihr Muslime» sollte von einem «Wir» gesprochen werden, sagte der Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Uni Münster. Begriffe wie «Mehrheitsgesellschaft» sollten beiseitegelegt werden, denn in ihnen habe sich das Bild der Muslime als «die Anderen» verfestigt.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wuchs nach Khorchides Worten die Assoziation des Islam mit Gewalt und Terror. Nicht wenige Muslime in Deutschland hätten sich Pauschalvorwürfen ausgesetzt gesehen.