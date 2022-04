Naumburg (epd). Die Theologin Bettina Schlauraff ist neue Regionalbischöfin für den Kirchensprengel Magdeburg. Die in Naumburg tagende Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland wählte sie am Freitag im ersten Wahlgang mit 53 von 79 Stimmen. 22 Synodale stimmten für ihre einzige Gegenkandidatin Dorothee Land.

In ihrer Bewerbungsrede hatte die neue Regionalbischöfin für eine Kirche mit weniger hierarchischen Strukturen geworben, in der nicht die Kirche, sondern die Menschen im Mittelpunkt stünden. „Lasst uns Kirche geistlich, glaubhaft gemeinsam gestalten“, forderte sie.

Sie wolle das „Oben und Unten in unserer Kirche immer wieder einbringen in unser Zusammensein“, kündigte sie nach der Wahl an. Es sei ihr dabei wichtig, dass sie in ihrem Amt von anderen getragen werde.

Bettina Schlauraff wurde 1973 in Potsdam-Babelsberg geboren und studierte Theologie in Naumburg, Marburg und Halle. Zunächst arbeitete sie als Referentin im Wissenschaftlichen Dienst des Thüringer Landtags für die bioethische Enquetekommission. Nach ihrer Ordination 2005 nahm sie den Dienst als Pfarrerin im Pfarrbereich Bad Bibra im Kirchenkreis Naumburg auf. Zuletzt arbeitete sie als Klinikseelsorgerin in Meiningen sowie als Pfarrerin im Pfarrbereich Queienfeld im Kirchenkreis Meiningen. Bettina Schlauraff ist verheiratet und hat fünf Kinder.

Der Auswahl der beiden Kandidatinnen war ein intensiver Prozess mit Gesprächen, Treffen und je einem Vorstellungsgottesdienst vorausgegangen. Am Donnerstagabend hatten die Synodalen beide Kandidatinnen nochmals intensiv zu ihren Positionen in Kirchenfragen befragt.