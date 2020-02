Dresden (red) – Tausende von Paaren haben in diesem Jahr an Veranstaltungen

der MarriageWeek vor dem Valentinstag teilgenommen. Die Verantwortlichen des

Trägerkreises gehen nach ersten Rückmeldungen davon aus, dass wie im Vorjahr rund

20.000 Gäste die Angebote genutzt haben. Während die Zahl der Veranstaltungsorte von 90

auf 125 gestiegen ist, sanken die gemeldeten Aktionen von 240 auf gut 200, teilte der Vereinsvorsitzende

Andreas Frész mit.

Frész geht davon aus, dass das Interesse an Marriage Week-Events zugenommen hat. Er

beobachte immer mehr Angebote, die sich auf die „Woche der Ehepaare“ beziehen, ohne

sich bei Marriage Week Deutschland zu registrieren. Die Auswertung von Artikeln in der Presse

zeige, dass die Idee der Marriage Week in vielen Regionen Deutschlands angekommen

sei.

„Natürlich sind wir begeistert, wenn Initiativen vor Ort tolle Angebote für Paare machen, auch

wenn diese Veranstaltungen ohne Partnerschaft mit unserem Verein organisiert werden“, betonte

Frész. Andererseits bleibe der Verein mit seiner Kampagnenarbeit und der Internetplattform

marriageweek.de weiterhin die treibende Kraft, um die „Woche der Ehepaare“ mitten

in die Gesellschaft zu verankern. „Da wünschen wir uns eine engere Verzahnung mit den

engagierten lokalen Veranstaltern“, sagte Frész.

Zu den beliebtesten Formaten zählten in diesem Jahr Candle-Light-Dinner und Segnungsgottesdienste

für Paare. Auch Konzerte, Theaterabende, Empfänge, Seminare, Tanzveranstaltungen

und Filmvorführungen wurden angeboten. Innovativste Veranstaltung war vermutlich

das Seminar „Selbstverteidigung für Ehepaare“. Dabei ging es nicht um innereheliche

Kämpfe, sondern um den Schutz der Beziehung gegen „Angriffe“, die die Gemeinschaft

schwächen wollen. Erneut wurden „ MarriageWeek@home“-Taschen verteilt, bei der Paare

eine Tüte mit Zutaten für einen gemütlichen Abend zuhause erhielten.

Die Schirmherrschaft hatte in diesem Jahr der Schauspieler Samuel Koch mit seiner Ehefrau

Sarah Elena Timpe übernommen. Ziel der MarriageWeek ist der Impuls für Verheiratete, in

die eigene Beziehung zu investieren, sich gegenseitig anzunehmen und die Liebe lebendig

zu halten.