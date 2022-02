Der Weltgebetstag ist eine große ökumenische und weltweite Bewegung, bei der Frauen Gottesdienste und Gemeindeabende gestalten. Doch die Veranstaltungen sind – anders als die Besucherstatistik manchmal vermuten lässt – nicht ausschließlich für Frauen gemacht. Auch Studien der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zeigen, dass Frauen in der Kirche häufiger eine religiöse Heimat finden als Männer. Laut dem Theologieprofessor Alexander Dietz legt das die Vermutung nahe, dass die kirchlichen Frömmigkeitspraktiken für sie attraktiver seien als für Männer. Ist die Kirche also zu unattraktiv für Männer?

Pro

Ja, die Kirche ist aktuell für Männer eher unattraktiv – aber sie müsste es nicht sein!