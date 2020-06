In Walschleben im Kirchenkreis Erfurt ist eine "Insektenkirche" entstanden. Bei einem Kirchentag für Familien haben Kinder und Eltern die Paletten-Kathedrale in einem vierstündigen Arbeitseinsatz errichtet. Befüllt worden sind die einzelnen Fächer unter anderem auch von den Christenlehre-Kindern der Gemeinde. Mehrmals im Jahr treffen sich Familien aus der Region "Geratal", um miteinander Zeit zu verbringen und thematisch zu arbeiten. Mit der Insektenkirche, die auf den Namen "Sagrada Familia" geweiht wurde, soll die Wichtigkeit der Bewahrung der Schöpfung unterstrichen werden. Auch in anderen Gemeinden des Geratals seien nach Angaben der Gemeindepädagogin Susanne Lazay-Sterzik, einer Mitinitiatorin des Projektes, ähnliche Insektenkirchen geplant.